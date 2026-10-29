Собянин: создание трех технопарков включено в список приоритетных инвестпроектов

Строительство трех технопарков включили в список инвестиционных приоритетных проектов. Такой статус позволит при возведении объектов воспользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, в технопарке в "Сколково" появятся два комплекса, где основными резидентами станут компании в сфере информационных технологий, электроники и робототехники, фармацевтики, научных исследований и биотехнологий. Завершить строительство планируют в 2028 году.

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