30 октября, 17:45Общество
Москвичи пожаловались на шум и драки с участием подростков в районе Китай-города
Москвичи пожаловались на подростков-неформалов, которые собираются во дворах и скверах в районе Китай-города. По словам горожан, молодые люди устраивают драки, шумят по ночам, оставляют мусор и занимают детские площадки.
Одна из местных жительниц рассказала, что ее сына избила группа молодых людей из-за одежды. Другие жители также жалуются на шумные компании, распитие алкоголя и агрессивное поведение.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.