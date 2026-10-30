Москвичи пожаловались на шум и драки с участием подростков в районе Китай-города

Москвичи пожаловались на подростков-неформалов, которые собираются во дворах и скверах в районе Китай-города. По словам горожан, молодые люди устраивают драки, шумят по ночам, оставляют мусор и занимают детские площадки.

Одна из местных жительниц рассказала, что ее сына избила группа молодых людей из-за одежды. Другие жители также жалуются на шумные компании, распитие алкоголя и агрессивное поведение.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.