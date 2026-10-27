Минпромторг предложил включить "русский завтрак" в меню отелей и пансионатов

Минпромторг предложил ввести "русский завтрак" в меню отелей, пансионатов и ресторанов. В него планируют включать творог, сырники, ветчину, буженину, котлеты, сосиски и другие блюда, а из напитков – квас, морс и травяной чай.

Эти продукты и блюда предлагается выделить в отдельную категорию в количестве, достаточном для полноценного завтрака. При этом в проекте отмечается, что вовлекать в работу не нужно этнические кафе и рестораны с ярко выраженной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни.

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