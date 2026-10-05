Маркетолог Новиков призвал не скупать гаджеты из-за нового техсбора с 1 декабря

Новый техсбор за покупку электроники начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года. Как он повлияет на цены и нужно ли бежать в магазины до Нового года, разбиралась Москва 24.
С каждого устройства?
Техсбор при покупке смартфонов, ноутбуков и другой электроники начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года. Мера должна была вступить в силу с 1 сентября, однако по итогам обсуждений с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями ее отложили на более поздний срок.
Ранее Минпромторг опубликовал проект приказа, который определяет, за какую продукцию будет взиматься сбор, какими будут его размеры и как их рассчитывать.
Согласно документу, ставки будут различаться в зависимости от категории товара. Например, для вычислительных машин массой до 10 килограммов (центральный блок обработки данных, клавиатура и дисплей) при наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме маркировки он составит 500 рублей, при отсутствии – 992 рубля. Для телефонных аппаратов проводной связи с беспроводной трубкой – 100 и 198 рублей, для смартфонов – 250 и 496 рублей соответственно. Сбор на аппараты сотовой и других беспроводных сетей связи при наличии информации составит 50 рублей, при отсутствии – 100 рублей, для телефонных аппаратов – 25 и 49 рублей.
Как пояснили в министерстве, дифференцированный подход позволит сгладить инфляционные риски, связанные с новым платежом, и защитить наиболее чувствительные сегменты потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции. Средства, поступившие от техсбора, планируется направить на дополнительные меры господдержки производителей в сфере радиоэлектронной промышленности. Таким образом, платежи должны стать одним из инструментов стимулирования отрасли.
При этом IT-эксперт Антон Аверьянов разговоре с Москвой 24 призвал не воспринимать введение техсбора как фактор резкого удорожания всей электроники.
Он также не рекомендовал бежать в магазины только из-за новости о технологическом сборе. По мнению эксперта, если человек и так планировал приобрести смартфон или ноутбук в ближайшее время, покупка до введения меры позволит избежать этого фактора в цене. Но разница недостаточно велика, чтобы ради нее менять планы или тем более закупаться впрок, подчеркнул Аверьянов.
Размер наценки
Маркетолог Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 также усомнился в резком подорожании всей электроники из-за введения технологического сбора.
"Да, для производителей и импортеров появляется дополнительная нагрузка, и они могут включать ее в стоимость. Но прибавка в виде самого сбора и итоговая в магазинном ценнике необязательно будет одинаковая", – уточнил он.
Эксперт пояснил, что одни компании постараются переложить расходы на покупателя полностью, другие же могут компенсировать их за счет собственной наценки, чтобы сохранить продажи.
Однако для бюджетной техники сумма сбора будет заметнее. По подсчетам эксперта, если смартфон стоит 10 тысяч рублей, сбор составит 2,5–5 процентов от его цены, а если 100–150 тысяч – примерно 0,25–0,5 процента. Для ноутбуков за 30 тысяч он будет равен около 2–3 процентам.
"Это условная цена, и прогноз окончательного подорожания не учитывает изменение наценок, дополнительные расходы на топливо, логистику, налоги и прочее", – уточнил маркетолог.
Однако это не нужно воспринимать как момент для скупки техники до Нового года: одновременно все ценники 1 декабря не перепишут, обратил внимание эксперт.
"Я бы не советовал всем броситься покупать технику к Новому году из-за этой новости. Да, если приобретение запланировано, модель выбрана и существует выгодное предложение до декабря, есть смысл. Но ориентироваться нужно на конечную цену, а не на маркетинговый призыв успеть до подорожания. Реальная скидка в несколько тысяч рублей на нужный ноутбук важнее, чем попытка избежать этого сбора, тем более в пределах предложенных ставок", – пояснил он.
Также эксперт призвал не брать более дорогую модель, пока она не выросла в цене, или оформлять кредит ради предполагаемой экономии в несколько сотен рублей. Тем более что это не такая уж большая сумма, учитывая скидки, предновогодние и посленовогодние распродажи, заключил маркетолог.