Маркетолог Новиков призвал не скупать гаджеты из-за нового техсбора с 1 декабря

Новый техсбор за покупку электроники начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года. Как он повлияет на цены и нужно ли бежать в магазины до Нового года, разбиралась Москва 24.

С каждого устройства?

Техсбор при покупке смартфонов, ноутбуков и другой электроники начнет действовать в России с 1 декабря 2026 года. Мера должна была вступить в силу с 1 сентября, однако по итогам обсуждений с отраслевыми, торговыми и производственными объединениями ее отложили на более поздний срок.

Ранее Минпромторг опубликовал проект приказа, который определяет, за какую продукцию будет взиматься сбор, какими будут его размеры и как их рассчитывать.

Согласно документу, ставки будут различаться в зависимости от категории товара. Например, для вычислительных машин массой до 10 килограммов (центральный блок обработки данных, клавиатура и дисплей) при наличии информации о товарном знаке и модели в госсистеме маркировки он составит 500 рублей, при отсутствии – 992 рубля. Для телефонных аппаратов проводной связи с беспроводной трубкой – 100 и 198 рублей, для смартфонов – 250 и 496 рублей соответственно. Сбор на аппараты сотовой и других беспроводных сетей связи при наличии информации составит 50 рублей, при отсутствии – 100 рублей, для телефонных аппаратов – 25 и 49 рублей.

Как пояснили в министерстве, дифференцированный подход позволит сгладить инфляционные риски, связанные с новым платежом, и защитить наиболее чувствительные сегменты потребительского рынка электронной и радиоэлектронной продукции. Средства, поступившие от техсбора, планируется направить на дополнительные меры господдержки производителей в сфере радиоэлектронной промышленности. Таким образом, платежи должны стать одним из инструментов стимулирования отрасли.

При этом IT-эксперт Антон Аверьянов разговоре с Москвой 24 призвал не воспринимать введение техсбора как фактор резкого удорожания всей электроники.





Антон Аверьянов IT-эксперт На конечную цену гораздо сильнее влияют курс рубля, стоимость закупки, логистика и наценка продавца. На бюджетной технике мера отразится заметнее в процентном выражении, но и там речь скорее идет о нескольких процентах, а не резком скачке.

Он также не рекомендовал бежать в магазины только из-за новости о технологическом сборе. По мнению эксперта, если человек и так планировал приобрести смартфон или ноутбук в ближайшее время, покупка до введения меры позволит избежать этого фактора в цене. Но разница недостаточно велика, чтобы ради нее менять планы или тем более закупаться впрок, подчеркнул Аверьянов.

Размер наценки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маркетолог Игорь Новиков в беседе с Москвой 24 также усомнился в резком подорожании всей электроники из-за введения технологического сбора.

"Да, для производителей и импортеров появляется дополнительная нагрузка, и они могут включать ее в стоимость. Но прибавка в виде самого сбора и итоговая в магазинном ценнике необязательно будет одинаковая", – уточнил он.

Эксперт пояснил, что одни компании постараются переложить расходы на покупателя полностью, другие же могут компенсировать их за счет собственной наценки, чтобы сохранить продажи.





Игорь Новиков маркетолог В проекте речь идет, прежде всего, о смартфонах, ноутбуках, планшетах с клавиатурой и нескольких вариантах телефонных аппаратов. На всю бытовую технику это не распространяется: телевизоров, холодильников, стиральных машин в перечне нет.

Однако для бюджетной техники сумма сбора будет заметнее. По подсчетам эксперта, если смартфон стоит 10 тысяч рублей, сбор составит 2,5–5 процентов от его цены, а если 100–150 тысяч – примерно 0,25–0,5 процента. Для ноутбуков за 30 тысяч он будет равен около 2–3 процентам.

"Это условная цена, и прогноз окончательного подорожания не учитывает изменение наценок, дополнительные расходы на топливо, логистику, налоги и прочее", – уточнил маркетолог.

Однако это не нужно воспринимать как момент для скупки техники до Нового года: одновременно все ценники 1 декабря не перепишут, обратил внимание эксперт.

"Я бы не советовал всем броситься покупать технику к Новому году из-за этой новости. Да, если приобретение запланировано, модель выбрана и существует выгодное предложение до декабря, есть смысл. Но ориентироваться нужно на конечную цену, а не на маркетинговый призыв успеть до подорожания. Реальная скидка в несколько тысяч рублей на нужный ноутбук важнее, чем попытка избежать этого сбора, тем более в пределах предложенных ставок", – пояснил он.

Также эксперт призвал не брать более дорогую модель, пока она не выросла в цене, или оформлять кредит ради предполагаемой экономии в несколько сотен рублей. Тем более что это не такая уж большая сумма, учитывая скидки, предновогодние и посленовогодние распродажи, заключил маркетолог.

