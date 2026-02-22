IT-эксперт Аверьянов назвал основные причины взрывов смартфонов

Житель столицы получил травмы рук из-за взрыва перегретого планшета, а в Якутске подросток погиб от удара током при зарядке смартфона. Почему эксплуатация устройств может приводить к подобным последствиям и как этого избежать, разбиралась Москва 24.

Взрывы и пожары

Мужчина получил травмы рук из-за взрыва планшета iPad в собственной столичной квартире, сообщил телеграм-канал SHOT 27 июля. Инцидент произошел, когда владелец находился в комнате: он уловил резкий запах гари, а затем услышал громкий треск. Когда пострадавший попытался открыть чехол взорвавшегося устройства, в его руки впились мельчайшие осколки стекла.

Причиной произошедшего, по словам мужчины, стал сильный перегрев планшета. Экран раскалился в месте воздушной прослойки между матрицей и стеклом якобы из-за непрекращающегося потока фоновых уведомлений из соцсетей: устройство весь день лежало без движения, но оповещения продолжали поступать.

Кроме того, 27 июля СМИ сообщили о гибели 15-летнего подростка в Якутске из-за удара током при зарядке гаджета. Пока парень ждал в городе попутный транспорт, он заряжал телефон лежа, листая соцсети. Батарея перегрелась и взорвалась, а молодого человека нашли мертвым с сильным ожогом на груди. Предварительно, причиной смерти могло стать некачественное зарядное устройство китайского производства, вызвавшее короткое замыкание и возгорание.

Также из-за смартфона на зарядке выгорела квартира в Перми, сообщили в региональном МЧС 14 июля. По данным ведомства, пока владельца не было, произошло замыкание в аккумуляторе, телефон вспыхнул.

Ранее же в Волгограде у местной жительницы взорвался в руках смартфон компании Honor, приобретенный на маркетплейсе, сообщал портал V1.ru . Женщина успела оттолкнуть трехлетнего ребенка, но сама получила ожог руки. Устройство продолжало дымиться и взорвалось повторно, когда женщина попыталась потушить его в воде.

Кроме того, в городе Киселевске Кемеровской области мужчина получил ожоги 30% тела после возгорания телефона в руках. Пламя перекинулось на него из-за искры от газового баллона, находившегося рядом, рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.

Вопрос качества

Устройств, склонных к перегреву, взрывам и подобным происшествиям, сейчас на рынке практически нет, рассказал Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

По его словам, ситуацию изменил случай, который произошел около десяти лет назад с продуктами компании Samsung: из-за конструктивных особенностей у них деформировалась батарея, что приводило к воспламенению.

"Все производители серьезно пересмотрели подходы к безопасности, поэтому сейчас в устройства устанавливают датчики, которые при перегреве либо снижают производительность, либо уменьшают мощность зарядки, исключая любую возможность возгорания или причинения вреда", – пояснил эксперт.

По его мнению, проблема в таких ситуациях часто кроется не в самой технике.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Дело, скорее всего, в зарядках, проводах или чехлах. Например, в недавней истории со взорвавшимся планшетом, у которого лопнул экран, причиной мог быть чехол, который не давал нормального теплоотвода. Или гаджет мог упасть в чехле, и это повлияло на аккумулятор.

Зарядка сама по себе также вряд ли может выступать причиной взрыва или возгорания, хотя иногда проблемы способны возникать из-за слабых проводов, которые не рассчитаны на быструю работу.

"Если говорить о трагедии с подростком (в Якутске. – Прим. ред.), там, скорее всего, совокупность факторов – вероятно, поврежденный провод и зарядное устройство без встроенных систем защиты", – уточнил эксперт.

Также Горелкин уточнил, что вероятность ЧП зависит и от использования гаджетов.

"Например, если оставить телефон или планшет на зарядке в ванной, где высокая влажность, это тоже крайне небезопасно. Поэтому общее правило простое: брать качественные адаптеры и провода, желательно от самого производителя, выбирать чехлы, которые не мешают теплоотводу, и не создавать опасных условий эксплуатации", – заключил эксперт.

Меры профилактики

IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что подобные случаи происходят крайне редко, но полностью исключить их нельзя.

"В большинстве современных смартфонов, планшетов и ноутбуков используются литийионные аккумуляторы с несколькими уровнями защиты. Как правило, причиной серьезных инцидентов становится сочетание нескольких факторов: заводской дефект аккумулятора, механическое повреждение, использование некачественных зарядных устройств или сильный перегрев", – рассказал он.

При этом говорить о причинах каждого конкретного случая без технической экспертизы нельзя, обратил внимание специалист.

"Версия, что планшет перегрелся исключительно из-за большого количества уведомлений, выглядит маловероятной: их обработка практически не создает такой нагрузки. Скорее всего, в устройстве была неисправна батарея или присутствовал внутренний дефект, возможно, использовалось некачественное зарядное устройство", – уточнил Аверьянов.

Аналогично и в случае с некачественной зарядкой: опасность представляет не столько то, что она "китайская", сколько отсутствие качественных систем защиты от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения. Поэтому дешевые аксессуары неизвестного происхождения могут увеличивать риск повреждения техники, добавил эксперт.





Антон Аверьянов IT-эксперт Основные меры профилактики достаточно просты. Используйте сертифицированные зарядные устройства, не эксплуатируйте гаджеты со вздувшимся аккумулятором или поврежденным корпусом, не оставляйте технику надолго под прямыми солнечными лучами или под подушкой во время зарядки. Прекратите использование при появлении запаха гари, сильного нагрева, дыма или деформации корпуса.

Если же аккумулятор начал дымиться, его нельзя прокалывать, разбирать или пытаться быстро охладить водой. Также запрещено класть горячий смартфон или планшет в холодильник, чтобы "побыстрее" охладить его – это может вызвать образование конденсата и привести к повреждению устройства.

При использовании исправной техники и качественных аксессуаров подобные происшествия остаются крайне редкими и не являются нормой для современной электроники, заключил Аверьянов.

