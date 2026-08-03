IT-эксперт Аверьянов: устройства Apple не запретят в РФ, но функционал будет урезан

Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах, сообщили СМИ. Особенно сложной может стать ситуация для владельцев iPhone, так как через браузер Safari многие пользовались удаленными из магазина AppStore приложениями. Что делать владельцам техники Apple и не идет ли дело к запрету этих гаджетов в РФ, разбиралась Москва 24.

Доступ потерян?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сайты ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Уралсиба и банка "Санкт-Петербург" перестали открываться в зарубежных браузерах Chrome, Safari и Edge. По данным РБК, финансовые организации перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры, не поддерживаемые большинством зарубежных браузеров после отзыва иностранных SSL-сертификатов.

Тем временем многие владельцы гаджетов от компании Apple использовали банковские приложения через функцию "Экран "Домой" во встроенном браузере Safari после того, как они были удалены из магазина AppStore. В то же время порталы этих банков продолжают работать через "Яндекс Браузер", в который априори вшита поддержка российских сертификатов безопасности, убедились в Сети.



SSL-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. Если иностранный центр отзывает сертификат, браузер перестает доверять сайту и может заблокировать доступ.



Минцифры предупредило о возможных проблемах с доступом к российским сайтам в зарубежных браузерах из-за отзыва иностранных SSL-сертификатов еще 23 июля. Чтобы их избежать, ведомство рекомендовало установить российские сертификаты.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать на свою операционную систему iOS российский магазин приложений RuStore и мессенджер MAX. Компания лишь частично выполнила требования, сделав возможной предустановку российской поисковой системы в обновленной версии iOS.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил "Ленте.ру", что действия ФАС никак не отразятся на россиянах. При этом, по его словам, ведомство совместно с Роскомнадзором и Минцифры фиксирует нарушения в рамках правового поля.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике Все это накапливается, и в случае возврата этих компаний на российский рынок они пополнят российский бюджет. Поэтому это очень правильное решение, которое я полностью поддерживаю.

В начале июля ФАС уже выдавала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских пользователей. Оно должно было быть исполнено до 15 июля.

Запрета не будет?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с Москвой 24 подтвердил, что проблема с устройствами Apple связана с особенностями работы их операционной системы iOS.

"На ней невозможна установка недоверенных сертификатов, а те, что используются российскими государственными структурами и банками, к сожалению, не являются доверенными для международных организаций", – сказал Казарян.

Именно поэтому, по словам эксперта, при попытке открыть такие сайты в браузере Safari могут возникать проблемы.





Карен Казарян генеральный директор Института исследований интернета Единственный способ без ошибок пользоваться российскими сервисами, использующими отечественные государственные сертификаты, – это браузер "Яндекс", который пока доступен в AppStore. На данный момент поводов для блокировок нет: компания "Яндекс", за исключением ее банковского подразделения, не находится под санкциями.

Он подчеркнул, что компании из США всегда будут ставить законодательство страны на первое место, а неисполнение санкций – это довольно больно для любой организации.

"Однако Россия в теории при проведении конструктивных переговоров может стать следующей страной, где на устройствах Apple появится возможность установки альтернативных магазинов приложений. Подобно тому, как это уже произошло, например, в странах Евросоюза и Японии", – заключил он.

IT-эксперт Антон Аверьянов в разговоре с Москвой 24 напомнил, что ранее многие банки нашли способ заменить удаленные из App Store приложения, предлагая установить веб-приложение через "экран "Домой". Но если браузер не доверяет сертификату банка, такой механизм перестает работать.





Антон Аверьянов IT-эксперт В целом говорить о запрете устройств Apple в России оснований пока нет. Скорее речь идет о постепенном снижении совместимости отдельных зарубежных экосистем с российскими цифровыми сервисами.

Пользователям придется либо использовать браузеры, поддерживающие российские сертификаты, либо переходить на официальные приложения, когда они доступны, либо использовать альтернативные способы, которые предлагают сами банки.

"Также важно отметить, что ФАС возбудила дело против Apple из-за непредустановки российских приложений, включая RuStore, что может привести к штрафам, но не к запрету устройств", – отметил Аверьянов.

Переговоры о возможности установки альтернативных магазинов приложений на iOS в России уже проходили, и в перспективе это может решить проблему с доступом к отечественным сервисам, резюмировал эксперт.

