На заседании правительства РФ приняли решения по поддержке семей с детьми

Важные решения по поводу поддержки семей с детьми приняли на первом заседании правительства РФ в обновленном составе. Увеличен максимальный срок больничного по уходу за ребенком. Оформить его могут не только родители, но и родственники ребенка.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что в случае, когда ребенок заболевает, работающие мама или папа остаются дома ухаживать за ним. На этот период им предоставляется соответствующее пособие. Более того, такое право имеют и другие родственники, например бабушки или дедушки. Каждый из них может оформить больничный лист и получать установленную выплату.

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