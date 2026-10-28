Рособрнадзор протестирует три формата устного экзамена по истории в 9-х классах. В апробации принимают участие минимум 4 тысячи учеников в 30 регионах.

В первом формате задания выдают на бумаге, дополнительные вопросы задает учитель истории. Во втором – задания также на бумаге, но экзамен проводит любой педагог без права задавать вопросы. В третьем формате экзамен сдают с помощью компьютера. На экран выводят вопросы, дополнительные не задают. Устный экзамен по истории введут в 2028 году.

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