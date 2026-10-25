Оценка за поведение не повлияет на допуск школьников России к экзаменам

Оценка за поведение не станет основанием для недопуска школьников к экзаменам. Об этом сообщили в Минпросвещения. Ведомство утвердило 30-балльную шкалу оценки поведения учеников со второго по восьмой классы.

Выставлять оценки будет классный руководитель с учетом комментариев других учителей, а также сведений от психологов, социальных педагогов и администрации школы. Сейчас систему тестируют в отдельных школах каждого региона.

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