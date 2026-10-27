В России может появиться новый штамм коронавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, он распространяется более интенсивно и сейчас циркулирует в Канаде, США и Европе.

Основная особенность нового штамма – высокая способность проникать в организм человека и быстро накапливать новые мутации. Из-за этого иммунитету труднее с ним бороться.

Как напомнили в ведомстве, в период сезонного подъема заболеваемости следует мыть руки с мылом, избегать контактов с заболевшими и чаще проветривать помещения.

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