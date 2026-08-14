Фейерверк запустили во дворе жилого дома в Москве

Неизвестные запустили салют прямо у подъезда многоэтажного дома, расположенного на улице Корнейчука в Москве. По словам местных жителей, залпов было много, а дымовая завеса поднялась до окон соседних квартир.

Громкие хлопки продолжались достаточно долго, напугав граждан. В МВД подчеркнули, что в Москве запуск петард, фейерверков и другой пиротехники у жилых зданий строго запрещен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

