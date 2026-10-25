Более 1,5 млн москвичей присоединились к проекту "Московский чекап"

Более 1,5 миллиона москвичей присоединились к проекту комплексной диагностики здоровья "Московский чекап". Программа объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и дополнительные обследования.

Проект включает анкетирование, функциональные тесты и индивидуальный подбор инструментальных и лабораторных исследований. Результаты помогают выявлять факторы риска и получать рекомендации врачей. Записаться на обследования можно через приложение.

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