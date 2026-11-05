05 ноября, 07:45Безопасность
Мошенники начали массово обманывать студентов колледжей
Мошенники начали массово обманывать студентов колледжей по новой схеме. Сначала аферисты звонят под видом сотрудников учебной части и просят назвать код из СМС якобы для проверки оценок.
Затем к разговору подключаются мнимые операторы портала "Госуслуги". Они сообщают о якобы взломе личных кабинетов родителей и убеждают установить приложение для защиты. На следующем этапе студенту звонит лжеследователь. Он запугивает уголовным преследованием и требует передать деньги курьеру.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.