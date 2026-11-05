"Московский патруль": сотрудники Росгвардии патрулировали улицы Москвы перед праздником

Сотрудники Росгвардии вместе с экипажами вневедомственной охраны круглосуточно следили за порядком на улицах Москвы и искали людей в нетрезвом виде. Особенно много таких оказалось в переулках Китай-города.

Одного из жителей также застали с бутылкой алкогольного напитка в руках. Мужчина выпивал, сидя на заднем дворе ресторана, а когда его попросили избавиться от спиртного – сбежал. Помимо того, сотрудники Росгвардии обнаружили студентов, отмечавших на лавочке перевод в университет.

Подробнее – в программе "Московский патруль".