Мошенники начали использовать звуковые эффекты для обмана россиян. Они звонят своим жертвам и под любым предлогом выманивают код из СМС. Потом в телефонной трубке раздается звук сирены и громкий голос объявляет, что разговор шел с мошенниками.

Жертве предлагают набрать номер "техподдержки", который придет сообщением. Если последовать такой рекомендации, все персональные данные окажутся у преступников.

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