10 ноября, 10:00Общество
"Качество жизни": врач назвал главные ошибки при лечении насморка
Как долго можно использовать сосудосуживающие капли? Как неправильное промывание носа может привести к гаймориту?
Как отличить обычный насморк от аллергического и какие еще причины могут его вызывать? Когда необходимо обратиться к врачу?
На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-оториноларинголог, заведующий оториноларингологическим отделением № 1 НИКИО имени Л. И. Свержевского Андрей Туровский.