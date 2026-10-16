Юрист Койтов: ИИ-фейки квартир нарушают законы "О рекламе"

Российские арендодатели пожаловались, что объявления о сдачи недвижимости тонут среди фальшивых копий. Риелторы с помощью ИИ создают "улучшенные" версии их квартир, чтобы вынудить собственников обратиться в агентство. Как работает схема и что делать пострадавшим, разбиралась Москва 24.

Сомнительное улучшение

Фото: телеграм-канала Baza

Владельцы квартир все чаще сталкиваются с тем, что их объявления об аренде теряются среди фальшивых копий.



По данным телеграм-канала Baza, риелторы используют искусственный интеллект, чтобы создавать "улучшенные" версии того же жилья – с ремонтом, которого нет, и ценой ниже реальной. Одна из жертв схемы Татьяна рассказала журналистам, что на фото фейковых объявлений расширили стены квартиры, в описании разрешили проживание животных и снизили ценник на 10 тысяч рублей. На фоне таких публикаций настоящая квартира потерялась, и женщина осталась без звонков.



Другая владелица квартиры рассказала, что после размещения объявления ее одолели запросами из агентств. После решительных отказов на сайтах одно за другим начали появляться ИИ-фейки ее недвижимости, а собственная публикация осталась незаметной. По словам собственников, главная цель риелторов – взять их измором: спам-звонки, множество копий и отсутствие клиентов рано или поздно вынуждают владельца все же обратиться в агентство.



Такие риелторы нарушают законы "О рекламе" и "О защите конкуренции". Им могут вынести предупреждение и назначить штраф, размер которого зависит от обстоятельств, рассказал Москве 24 председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ Реагировать на это нужно жалобами в антимонопольную службу, зафиксировав все обстоятельства. Особенно это касается собственников квартир, которые дают объявления и попадают в эту ситуацию.

Для этого нужно сохранить скриншоты объявлений, ссылки, факты навязчивых звонков с компании, записи диалогов. Все, что поможет доказать правоту.



"Не лишним будет перед жалобой в антимонопольную службу обратиться к самому риелтору: в том же объявлении можно написать сообщение с требованием удалить фейк. В противном случае стоит пригрозить обращением в ФАС. Думаю, некоторых нерадивых риелторов это отведет от такой практики", – посоветовал эксперт.



По мнению Койтова, если улучшением квартиры через ИИ занимается сам собственник, то редкий клиент, поведясь на эту рекламу и увидев совершенно другую реальность, согласится снимать такое жилье.

Схема стажеров?

Со стороны риелторов такие действия – по сути, недобросовестная конкуренция и нарушение закона "О рекламе" (14.3 КоАП РФ), подтвердил в разговоре с Москвой 24 юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Дмитрий Кваша. При этом отследить, есть ли такая недвижимость в наличии на самом деле или нет, практически невозможно.





Дмитрий Кваша юрист, управляющий партнер консалтингового бюро Площадки с этим борются: они просят указывать регистрационный номер в Росреестре, который подтверждает право собственности на жилую площадь, либо указывать, что человек является посредником.

По словам юриста, принцип работы в данной ситуации простой и давно известный: размещаются привлекательные фото, указывается цена ниже рыночной, человек просматривает объявление, звонит и таким образом попадает в базу к недобросовестному риелтору или компании. После они сообщают, что квартира забронирована, продана или собственник передумал, и предлагают подобрать другие варианты.

"На такого риелтора или компанию можно пожаловаться в антимонопольную службу за нарушение законодательства о рекламе. В то же время доказать обман очень сложно, и, как правило, никому с этим возиться не хочется", – уточнил Кваша.

Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отметила в разговоре с Москвой 24, что ИИ открывает огромные возможности для рынка недвижимости.

"С его помощью можно сделать виртуальный хоумстейджинг, показать потенциальному покупателю, как квартира будет выглядеть после ремонта, улучшить качество фото, сделать объявление более привлекательным. Это нормальные инструменты продвижения, если используются честно и прозрачно", – рассказала она.

По мнению эксперта, проблема начинается там, где риелтор берет фото чужой квартиры, фактически создает несуществующий объект и публикует объявления от своего имени.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Это не маркетинг, а введение людей в заблуждение. Особенно возмутительно, что такие действия используются как инструмент давления на собственника: сначала ему предлагают услуги агентства, а после отказа создают искусственную конкуренцию, размещают фальшивые объявления и намеренно мешают самостоятельной продаже или сдаче квартиры.

Она выступила за цивилизованный рынок недвижимости, где конкурируют за счет качества услуг, профессионализма и результата, а не манипуляций. Риелтор должен помогать собственнику решать задачу, а не создавать дополнительные проблемы, чтобы затем предлагать себя в качестве спасителя, подчеркнула Перескокова.

"При этом я бы не стала обвинять всех представителей профессии на основании отдельных историй. Если факты подтвердятся, ответственность должны нести конкретные исполнители и агентства, которые прибегают к подобным методам. Как правило, этим грешат стажеры или те, кто вообще далек от недвижимости. У профессионального риелтора не будет времени на такую ерунду", – уточнила специалист.

Кроме того, на всех агрегаторах есть кнопка "пожаловаться на объявление", которой может воспользоваться любой. Лот в таком случае, скорее всего, исчезнет, добавила Перескокова.

