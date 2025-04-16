"Доктор 24": ЛОР-врач рассказала, в каких случаях показано исправление носовой перегородки

Насколько опасна операция по выравниванию носовой перегородки (септума)? Может ли она искривиться снова?

Что приводит к искривлению септума, если не было травмы? Как проверить, деформирована ли перегородка?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИО имени Свержевского, врач-оториноларинголог Анна Товмасян.