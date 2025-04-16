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16 апреля, 13:00

Общество

"Доктор 24": ЛОР-врач рассказала, в каких случаях показано исправление носовой перегородки

"Доктор 24": ЛОР-врач рассказала, в каких случаях показано исправление носовой перегородки

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Насколько опасна операция по выравниванию носовой перегородки (септума)? Может ли она искривиться снова?

Что приводит к искривлению септума, если не было травмы? Как проверить, деформирована ли перегородка?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИО имени Свержевского, врач-оториноларинголог Анна Товмасян.

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Программа: Доктор 24
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