16 апреля, 13:00Общество
"Доктор 24": ЛОР-врач рассказала, в каких случаях показано исправление носовой перегородки
Насколько опасна операция по выравниванию носовой перегородки (септума)? Может ли она искривиться снова?
Что приводит к искривлению септума, если не было травмы? Как проверить, деформирована ли перегородка?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии НИКИО имени Свержевского, врач-оториноларинголог Анна Товмасян.