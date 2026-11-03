"Качество жизни": врач рассказала, помогает ли от боли аппликатор Кузнецова

Аппликатор Кузнецова снова в моде. Зачем молодежь добровольно ложится на иголки? Советский коврик получил вторую жизнь благодаря маркетплейсам и соцсетям. Почему после нескольких минут на шипах действительно может становиться легче?

Правда ли аппликатор лечит остеохондроз? Можно ли на нем спать всю ночь? Кому на него лучше не ложиться?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Елена Бондарева.