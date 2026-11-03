Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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03 ноября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, помогает ли от боли аппликатор Кузнецова

"Качество жизни": врач рассказала, помогает ли от боли аппликатор Кузнецова

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Аппликатор Кузнецова снова в моде. Зачем молодежь добровольно ложится на иголки? Советский коврик получил вторую жизнь благодаря маркетплейсам и соцсетям. Почему после нескольких минут на шипах действительно может становиться легче?

Правда ли аппликатор лечит остеохондроз? Можно ли на нем спать всю ночь? Кому на него лучше не ложиться?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-терапевт, эндокринолог Елена Бондарева.

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