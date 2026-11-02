Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снижается 6 недель подряд

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снижается уже 6 недель подряд. Эпидемиологическая ситуация соответствует норме, пороги заболеваемости не превышены, сообщили в столичном Роспотребнадзоре.

По сравнению с прошлой неделей реже болеть стали и дети, и взрослые. Большинство больничных москвичи сейчас берут из-за ОРВИ, основными возбудителями остаются риновирусы. В ведомстве рекомендуют не откладывать вакцинацию от гриппа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.