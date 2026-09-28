Минпросвещения РФ усилит внимание к культуре и нравственному воспитанию в детсадах

В детских садах усилят внимание к культуре и нравственному воспитанию. Минпросвещения РФ готовит новый стандарт для дошкольных учреждений. В документе впервые четко пропишут обязательный минимальный перечень средств обучения и воспитания.

Нормы будут действовать для групп, спортивных и музыкальных залов, а также уличных площадок. В перечень войдут игрушки, наборы для экспериментов, методические материалы и другие средства. Также подготовлены рекомендации по песням, оформлению пространств и проведению занятий с дошкольниками.

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