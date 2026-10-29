В школах России появятся новые учебники о здоровом питании. Серия вышла под авторством ученых Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии.

Пятиклассники и шестиклассники узнают, зачем организму нужна еда, чем диетолог отличается от нутрициолога, что такое БАДы и почему важно соблюдать питьевой режим. В учебниках будут также рецепты простых и полезных блюд.

Семиклассники и восьмиклассники изучат основы физиологии питания, научатся составлять рацион и поймут, как правильно питаться юным спортсменам. Отдельные разделы посвятят лишнему весу и ожирению. Девятиклассников научат выбирать продукты в магазине, читать состав на упаковках и разбираться в популярных диетах.

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