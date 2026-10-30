"Качество жизни": врач рассказала, почему важно вовремя проверять зрение

Правда ли, что человек может видеть на 100%, но при этом уже иметь заболевание глаз? Какие болезни долго развиваются практически без симптомов? Нужно ли после 35–40 лет проверять зрение, даже если ничего не беспокоит?

Что должно входить в полноценный офтальмологический чекап? Какие лекарства могут влиять на зрение? Какие симптомы должны насторожить?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-офтальмолог Инна Гришина.