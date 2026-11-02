Юрист объяснил, как будет работать перевод пенсионных накоплений россиян в ПДС

Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений. Это коснется практически всех граждан, всех пенсионеров, у кого есть пенсионные накопления, заявил юрист Александр Михалев.

По его словам, это новая, более современная система. На данный момент пенсионные накопления заморожены, но сейчас предлагается их перевести в новую современную систему. Это способ дополнительного дохода, формирования будущего капитала, то есть шанс получить эти деньги и приумножить их, объяснил юрист.

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