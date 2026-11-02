"Деньги 24": Минфин предложил перевести накопительную пенсию в программу ПДС

Минфин разработал законопроект о переводе накопительной пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений. При этом распространенное мнение о том, что эти деньги у граждан забрали, не соответствует действительности.

Накопительную часть пенсии заморозили в конце 2013 года, но средства остались на личных счетах. Более того, за это время на них продолжал начисляться инвестиционный доход.

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