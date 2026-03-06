"Миллион вопросов": юрист рассказал, как решать конфликты с соседями

Как привлечь к ответственности собачников, которые не убирают за своими питомцами? Что делать, если сосед сверху играет в теннис по ночам? Кто должен бороться с крысами в подъезде?

Как заставить управляющую компанию устранить шум от котлов на последнем этаже? Можно ли установить шлагбаум во дворе, если часть жильцов против? И обязан ли каждый платить за умный домофон?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил юрист, эксперт в сфере коммунального хозяйства и управления недвижимостью Сергей Сергеев.