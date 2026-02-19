"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как решать проблемы с управляющей компанией

Почему в одних дворах снег убирают до асфальта, а в других невозможно пройти из-за льда? Как добиться качественной уборки в подъездах и на придомовой территории?

Куда жаловаться, если в подвале завелись мыши, а входные двери не закрываются? Как решить конфликт с соседями из-за вещей в тамбуре и заставить управляющую компанию заварить мусоропровод?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила глава совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость Лина Ткаченко.