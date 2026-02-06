06 февраля, 19:55Общество
"Миллион вопросов": юрист рассказала, как добиться замены шумного лифта в доме
Как добиться, чтобы лифт сделали менее шумным или заменили на другой? Что делать, если на крыше дома много снега и его никто не чистит? За чей счет должны менять старые батареи? Имеет ли право жилищно-строительный кооператив собирать деньги с жильцов на содержание и ремонт жилых помещений через платежное поручение?
На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила юрист, адвокат, специалист в сфере ЖКХ и недвижимости Светлана Жмурко.