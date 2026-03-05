Победительница "Мисс БРИКС" получит бриллиантовую корону весом более 850 граммов

В России впервые проходит международный конкурс красоты "Мисс БРИКС". В нем представлены участницы из 17 стран, а финал состоится 7 марта. Подробности – в материале Москвы 24.

Три возрастные категории

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Первый международный конкурс красоты "Мисс БРИКС" открылся в Казани 2 марта. В нем заявлена 51 девушка из 17 стран-участниц и партнеров БРИКС (межгосударственное объединение крупнейших развивающихся экономик, основанное в 2006 году для укрепления многополярного мира, экономического сотрудничества и торговли): России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Боливии, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

Борьба развернется в трех возрастных категориях: "Мисс" (18–25 лет), "Миссис" (замужние старше 30 лет) и "Мини-мисс" (девочки до 13 лет). Россию представят победительница "Мисс Россия – 2024" Валентина Алексеева, "Миссис Россия Мира – 2025" Александра Хватова и "Маленькая Мисс Россия – 2024" Милана Киселева.



Идею проведения конкурса красоты выдвинула казанская предпринимательница Динара Саляхова. Власти Татарстана поддержали ее, и в феврале 2026 года был создан оргкомитет во главе с вице-премьером республики Лейлой Фазлеевой. Саляхова является обладательницей титула "Миссис Европа – 2024". В январе 2026-го она представила Россию в финале "Миссис мира – 2026", войдя в топ-15. Динара – чемпионка Татарстана по спортивным бальным танцам и в категории "фитнес-бикини".



В состав жюри вошли стилист Влад Лисовец, модель Виктория Лопырева, певица Ольга Серябкина, певец Марк Тишман и другие.

Для участниц разработана насыщенная программа, в которую вошли мастер-классы по вокалу, этикету, бодибилдингу и приготовлению национальных татарских блюд, а также благотворительные акции, например посещение Детской республиканской клинической больницы.

Во время финала, который пройдет 7 марта, запланировано шоу с участием Димы Билана, Клавы Коки, JONY, Elman и других.

Дефиле в спортивных костюмах

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Жюри будет оценивать не только внешность конкурсанток, но и их поведение вне сцены, умение общаться, быстро переодеваться при плотном графике, сохранять укладку и так далее. Все этапы конкурса пройдут в закрытом формате, а широкой публике покажут только финал.

Кроме того, поскольку мероприятие пройдет в священный для мусульман месяц Рамадан (на протяжении 30 дней верующие соблюдают суровый пост, в дневное время отказываясь от пищи, питья и интимной близости), традиционное для конкурсов дефиле в купальниках отменили. Вместо этого девушки пройдут по сцене в спортивных костюмах.

Специально для конкурса разработали эксклюзивные короны. По данным СМИ, украшение для победительницы весит более 850 граммов и инкрустировано тысячей бриллиантов и 500 жемчужинами разных оттенков. Две другие короны тоже выполнены из золота и обрамлены драгоценными камнями. На создание каждой ушло более 700 часов работы 40 мастеров.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На церемонии открытия 2 марта каждой стране был "присвоен" драгоценный камень, а участницы были одеты в вечерние платья цвета "своего" камня. Например, Россию представил александрит (природная редкая разновидность минерала хризоберилла).

"Короны инкрустированы камнями, которые добываются в странах-участницах БРИКС. Мы зацепились за эту мысль, и у каждой участницы фактически есть "свой" камень", – рассказала журналистам режиссер-постановщик церемонии Евгения Беспалая.

На открытии выступили певицы Zivert, MONA, актеры Даниил Страхов, Даниил Воробьев, а их коллега Юлия Пересильд вышла в эфир по видеосвязи. Ее дочь, актриса Анна, зачитала письмо от матери, которое та оставила перед полетом в космос в 2021-м на случай, если не вернется.