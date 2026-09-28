В России начали использовать ИИ для поиска должников по алиментам и штрафам

В России появился программно-аппаратный комплекс "Гарпун" на основе ИИ. Он помогает находить в транспортном потоке неплательщиков алиментов и штрафов.

Система сверяет номера автомобилей с базами данных ФССП и ГИБДД. Если выявлен нарушитель, "Гарпун" передает сигнал ответственному сотруднику, который может остановить водителя и принять меры для взыскания задолженности.

"Гарпун" уже запустили на Алтае. В течение этого и следующего года к системе должны присоединиться другие регионы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.