Экономист Бархота назвал преимущества автоперевода накопительных пенсий в ПДС

Накопительную часть пенсий россиян могут автоматически перевести в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года, рассказали в Минфине. Что это значит для будущих получателей выплат, разбиралась Москва 24.

Пенсионные нововведения

Минфин подготовил законопроект, предусматривающий автоматический перевод замороженной с 2014 года накопительной части пенсии в ПДС. В Госдуму его планируют внести в начале ноября, а запуск процедуры, по уточнению министерства, планируется с 1 апреля 2027 года.

Накопления будут засчитываться как взнос по договорам долгосрочных сбережений. Перевод охватит как клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), так и так называемых молчунов, чьи средства находятся под управлением ВЭБ.РФ.

Под последними имеются в виду россияне, которые никогда не оформляли заявлений о переводе накопительных пенсий в НПФ или частные управляющие компании. По данным СМИ, на начало 2026 года таких насчитывалось 36,5 миллиона человек, а совокупно под нововведение подпадают 6,6 триллиона рублей накоплений граждан.

В Минфине пояснили РБК, что для управления средствами "молчунов" будет создан "уполномоченный фонд" с обязательным государственным участием.





из сообщения Минфина РФ Таким образом, формирование долгосрочных сбережений для граждан останется под контролем государства.

По пояснению ведомства, инициатива уравнивает в правах и возможностях формирования долгосрочных сбережений клиентов Соцфонда и НПФ. Кроме того, перевод средств в ПДС расширит возможности граждан распоряжаться накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала.



Максимальная сумма софинансирования по ПДС составляет 360 тысяч рублей за весь период. Государство добавляет до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет при условии, что участник сам делает личные взносы от 2 тысяч рублей в год (размер доплаты зависит от официального дохода). Кроме того, на средства распространяется страховка в размере до 2,8 миллиона рублей на случай банкротства или отзыва лицензии у НПФ. Сбережения формируются за счет личных взносов, взносов работодателя, софинансирования государства, пенсионных накоплений и инвестиционного дохода. Выплаты осуществляются по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно в особых жизненных ситуациях – например при дорогостоящем лечении или потере кормильца. Предусмотрены 3 вида выплат: пожизненная, периодическая с установленным сроком и единовременная – по истечении 15 лет с даты заключения договора, или если размер пожизненных периодических выплат составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по России.



Пенсионеры – в плюсе?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24 о преимуществах предлагаемой Минфином инициативы.

"Если средства, например, хранились в Социальном фонде России и переведены в негосударственный, то ими гражданин уже распорядился. Но есть "молчуны" – это миллионы граждан, которые забыли это сделать. Возможно, для них и будет принято решение перевести эти средства на долгосрочные сбережения", – сказала она.





Светлана Бессараб первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Во-первых, это возможность распорядиться ими и в конечном итоге их получить, потому что в таком виде, в котором они сейчас лежат, это фактически "мертвый груз". Второе – долгосрочные сбережения дают возможность получить дополнительные гарантии от государства. Поэтому как еще одно средство накопления это, на мой взгляд, достаточно достойный инструмент.

По ее мнению, то, что россияне накопили эти деньги, но ничего с ними не делают, несправедливо по отношению к самим гражданам.

"Но если человек ими не распоряжается и не интересуется, то каким образом государство может самостоятельно это сделать – только через законодательную инициативу. И опять-таки в пользу граждан, тех же самых "молчунов", – резюмировала Бессараб.



В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота выразил мнение в беседе с Москвой 24, что меры, которые предлагаются министерством финансов, отчасти решают проблему "молчунов".





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Из-за того, что все-таки это те же самые государственные или окологосударственные структуры, на мой взгляд, для будущих пенсионеров ничего не изменится. Перевод денег означает просто смену агентов инвестиционного управления, но вряд ли изменения в пенсионной системе.

В то же время специалист обратил внимание на наличие в договоре с ПДС пункта, в соответствии с которым управление пенсионными накоплениями должно осуществляться таким образом, чтобы исключить любые неблагоприятные последствия для граждан.

"Насколько известно, прецедентов банкротства негосударственного пенсионного фонда не существует. Если у такой структуры и будут ухудшаться финансовые показатели, в крайнем случае введут процедуру финансового оздоровления. Банкротом ее вряд ли признают. Кроме того, Банк России осуществляет надзор за финансовым состоянием пенсионных фондов. Поэтому в целом банкротство НПФ – ситуация, которая невозможна в текущей практике", – обратил внимание Бархота

Кроме того, пенсионные фонды не могут размещать накопления граждан туда, где, как им кажется, есть возможность получить более высокий доход. В этом плане их политика очень консервативна, что существенно снижает риски, заключил экономист.

