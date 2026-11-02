Экономист Бархота назвал преимущества автоперевода накопительных пенсий в ПДС

Накопительную часть пенсий россиян могут автоматически перевести в Программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года, рассказали в Минфине. Что это значит для будущих получателей выплат, разбиралась Москва 24.
Пенсионные нововведения
Минфин подготовил законопроект, предусматривающий автоматический перевод замороженной с 2014 года накопительной части пенсии в ПДС. В Госдуму его планируют внести в начале ноября, а запуск процедуры, по уточнению министерства, планируется с 1 апреля 2027 года.
Накопления будут засчитываться как взнос по договорам долгосрочных сбережений. Перевод охватит как клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), так и так называемых молчунов, чьи средства находятся под управлением ВЭБ.РФ.
Под последними имеются в виду россияне, которые никогда не оформляли заявлений о переводе накопительных пенсий в НПФ или частные управляющие компании. По данным СМИ, на начало 2026 года таких насчитывалось 36,5 миллиона человек, а совокупно под нововведение подпадают 6,6 триллиона рублей накоплений граждан.
В Минфине пояснили РБК, что для управления средствами "молчунов" будет создан "уполномоченный фонд" с обязательным государственным участием.
По пояснению ведомства, инициатива уравнивает в правах и возможностях формирования долгосрочных сбережений клиентов Соцфонда и НПФ. Кроме того, перевод средств в ПДС расширит возможности граждан распоряжаться накоплениями и создаст условия для формирования дополнительного капитала.
Сбережения формируются за счет личных взносов, взносов работодателя, софинансирования государства, пенсионных накоплений и инвестиционного дохода. Выплаты осуществляются по истечении 15 лет с даты заключения договора, по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также досрочно в особых жизненных ситуациях – например при дорогостоящем лечении или потере кормильца. Предусмотрены 3 вида выплат: пожизненная, периодическая с установленным сроком и единовременная – по истечении 15 лет с даты заключения договора, или если размер пожизненных периодических выплат составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по России.
Пенсионеры – в плюсе?
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24 о преимуществах предлагаемой Минфином инициативы.
"Если средства, например, хранились в Социальном фонде России и переведены в негосударственный, то ими гражданин уже распорядился. Но есть "молчуны" – это миллионы граждан, которые забыли это сделать. Возможно, для них и будет принято решение перевести эти средства на долгосрочные сбережения", – сказала она.
По ее мнению, то, что россияне накопили эти деньги, но ничего с ними не делают, несправедливо по отношению к самим гражданам.
"Но если человек ими не распоряжается и не интересуется, то каким образом государство может самостоятельно это сделать – только через законодательную инициативу. И опять-таки в пользу граждан, тех же самых "молчунов", – резюмировала Бессараб.
В свою очередь, эксперт банковского рынка Андрей Бархота выразил мнение в беседе с Москвой 24, что меры, которые предлагаются министерством финансов, отчасти решают проблему "молчунов".
В то же время специалист обратил внимание на наличие в договоре с ПДС пункта, в соответствии с которым управление пенсионными накоплениями должно осуществляться таким образом, чтобы исключить любые неблагоприятные последствия для граждан.
"Насколько известно, прецедентов банкротства негосударственного пенсионного фонда не существует. Если у такой структуры и будут ухудшаться финансовые показатели, в крайнем случае введут процедуру финансового оздоровления. Банкротом ее вряд ли признают. Кроме того, Банк России осуществляет надзор за финансовым состоянием пенсионных фондов. Поэтому в целом банкротство НПФ – ситуация, которая невозможна в текущей практике", – обратил внимание Бархота
Кроме того, пенсионные фонды не могут размещать накопления граждан туда, где, как им кажется, есть возможность получить более высокий доход. В этом плане их политика очень консервативна, что существенно снижает риски, заключил экономист.