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28 октября, 15:24

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Депутат Останина поддержала идею выплат бабушкам и дедушкам за воспитание внуков

Плюс к пенсии: пожилым россиянам предложили платить за воспитание внуков

В Общественной палате РФ предложили ввести выплаты для бабушек и дедушек за воспитание внуков. Реально ли это осуществить, разбиралась Москва 24.

Больше внуков – больше денег?

Фото: depositphotos/Milly7

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести выплату для бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать внуков. Идею он приурочил ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается в России 28 октября.

Выплаты возможны в зависимости от количества внуков, и это могут быть и государственные, и корпоративные выплаты, например, по 10 тысяч рублей.
Владислав Гриб
заместитель секретаря Общественной палаты РФ

По его мнению, мера станет проявлением уважения и внимания к пожилым, поскольку они тратят много сил и времени на воспитание внуков, которые являются будущим страны. 

При этом в разговоре с РИА "Новости Владислав Гриб уточнил, что выплата могла бы касаться тех бабушек и дедушек, которые помогают растить трех и более внуков. Он также высказал мнение, что отмечать праздник 28 октября стоит на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Ранее в России предложили назначать пенсионерам субсидии на оплату ЖКУ автоматически, в беззаявительном порядке. По мнению авторов идеи, это можно реализовать с помощью данных о доходах и начислениях, которыми располагают Соцфонд, ФНС и организации ЖКХ.  

Также в Госдуме предлагали снизить возрастной порог для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости до 70 или 75 лет. На данный момент действует 80-летний ценз.

"Покажет особенное отношение"

Фото: 123RF.com/nd3000

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 назвала введение выплат для бабушек и дедушек хорошей мерой.

"Это общественное признание их роли в воспитании внуков. Это покажет, что государство уделяет такому вопросу внимание, бабушки с дедушками тоже имеют право на особенное отношение к себе", – подчеркнула депутат.

Она отметила, что при достаточной пенсии старшего поколения необходимости в подобных выплатах, возможно, и не было бы. Однако сейчас ее размер заставляет некоторых пожилых подрабатывать, хотя это время можно потратить на воспитание внуков.

Но при этом, как я понимаю, бюджет на днях принимается в первом чтении. Представители Общественной палаты должны четко понимать: если в бюджете не заложено, то никаких обязательств со стороны государства по финансированию инициативы в 2027 году ожидать нельзя. Поэтому не надо напрасно обнадеживать наших бабушек и дедушек, чтобы у них не было пустых ожиданий от власти.
Нина Останина
глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Относительно выплат со стороны работодателей Останина подчеркнула, что в России уже есть "золотой стандарт" по поддержке семей с детьми.

"Многие компании вводят широкие меры: например, несовершеннолетний пошел в школу 1 сентября, родился ребенок, заключили брак, вышел на пенсию – выплатили материальную помощь", – рассказала парламентарий.

Она также призвала дать компаниям право самим определять, "тянут они это материально или не нет".

"Однако как рекомендацию – можно и нужно направить представителям бизнеса. Это хорошая идея, которая заслуживает общественной поддержки", – отметила депутат.

Останина также напомнила о некоторых мерах демографической поддержки в РФ. Например, материнский капитал, соцвыплаты из федерального бюджета, единое пособие, декретные по уходу за ребенком. Кроме того, 41 регион ежегодно получает миллиарды рублей на поддержку семей там, где низкие демографические показатели.

Однако профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил в разговоре с Москвой 24, что предложение по выплате за воспитание внуков не будет принято по ряду причин.

Первое: в мире нет таких аналогов. Второе: надо понимать, что не все бабушки и дедушки сидят с внуками. Проверить это невозможно: если мы начнем платить, то непонятно, помогает человек с детьми или нет.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Кроме того, значительная часть семей живет достаточно далеко друг от друга – в том числе в других населенных пунктах. К тому же есть люди с инвалидностью: они тоже не могут ухаживать за внуками. Поэтому непонятно, на кого рассчитана инициатива, как она будет реализовываться и откуда взять деньги, объяснил Сафонов.

По его мнению, организовать выплату за счет компаний тоже невозможно. В России достаточно большое количество работодателей – малые предприятия, которым неоткуда взять средства на такие цели, в то время как крупных организаций не так много, заключил эксперт.

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