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26 августа, 07:45

Общество

Россиянка пожаловалась на соседей из-за водослива на ее территорию

Россиянка пожаловалась на соседей из-за водослива на ее территорию

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Владелица загородного участка в России пожаловалась на соседей, которые вывели водослив на ее территорию. Женщина обнаружила, что дождевая вода по трубе стекает прямо на ее участок, из-за чего земля у забора стала проседать.

Инженер по благоустройству территории пояснил, что проблему с водой необходимо устранять в рамках своего участка и не затрагивать соседей. Юрист рекомендовал сначала решать вопрос мирным путем, приглашать представителей товарищества или участкового, а при необходимости обращаться в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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