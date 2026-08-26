Прохладный день с небольшими осадками ждет москвичей 26 августа

Москвичей 26 августа ждет прохладный день с небольшими осадками. По словам синоптиков, со следующей недели в город вернется тепло и задержится минимум на 5 дней, поэтому говорить о начале метеорологической осени пока рано.

Предварительные прогнозы говорят о теплом сентябре в средней полосе России. Температура будет превышать норму примерно на 1,5–2 градуса, а дефицит осадков составит 10–20%. Классическое бабье лето обычно приходится на середину сентября.

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