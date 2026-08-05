Москвичи заявили о сложностях с возвратом техники в магазине электроники

Москвичи пожаловались на трудности с возвратом денег за неисправную технику в крупной сети магазинов электроники. Покупатели утверждают, что магазин намеренно затягивает процедуру, а сложнее всего вернуть средства тем, кто оформлял товар в кредит.

В торговой сети заявили, что проводят проверки по каждому обращению и для технически сложных товаров проводят экспертизу, чтобы установить причину неисправности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.