Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 08:30

Общество

Москвичи заявили о сложностях с возвратом техники в магазине электроники

Москвичи заявили о сложностях с возвратом техники в магазине электроники

В России предложили ввести дополнительный выходной для одиноких женщин старше 28 лет

В России утвердили новый ГОСТ по охране здоровья и безопасности на работе

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 5 августа

Жители Отрадного пожаловались на соседей, выбрасывающих вещи из окон

Врач рассказала, чем опасна родниковая вода

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары

"Качество жизни": врач рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровье кожи

Кошачий лифт создали в Подмосковье

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

Москвичи пожаловались на трудности с возвратом денег за неисправную технику в крупной сети магазинов электроники. Покупатели утверждают, что магазин намеренно затягивает процедуру, а сложнее всего вернуть средства тем, кто оформлял товар в кредит.

В торговой сети заявили, что проводят проверки по каждому обращению и для технически сложных товаров проводят экспертизу, чтобы установить причину неисправности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАртем Смахтин

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика