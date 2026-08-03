Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 17:15

Происшествия

Жильцы московского ЖК вызволили щенков из запертой в жару машины

Жильцы московского ЖК вызволили щенков из запертой в жару машины

В Москве в запертой машине нашли щенков, погибавших от жары

Новости регионов: пекинес умер в груминг-салоне в Набережных Челнах

Новые правила перевозки багажа и животных в такси начнут действовать с сентября

Новости мира: в Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак

Москвичка опубликовала видео, на котором пес повторяет позы йоги

Зрители Москвы 24 прислали видео с котятами

Новости регионов: в Приморье под колесами иномарки рухнул мост

Новые правила вступят в силу для пассажиров такси с 1 сентября

Фестиваль "Моспитомец" прошел на ВДНХ

Жильцы ЖК "Мещерский лес" в Москве спасли щенков, запертых в машине в жаркую погоду. Соседи услышали лай и вызвали экстренные службы. По их словам, в салоне находились не менее шести собак.

Одного из щенков соседям удалось выкупить за 35 тысяч рублей. По их словам, двухмесячный французский бульдог оказался истощенным и больным. Его уже осмотрели в ветеринарной клинике, сейчас за ним ухаживает житель комплекса.

На хозяйку собак подали заявление в полицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиягородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика