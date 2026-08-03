Жильцы московского ЖК вызволили щенков из запертой в жару машины

Жильцы ЖК "Мещерский лес" в Москве спасли щенков, запертых в машине в жаркую погоду. Соседи услышали лай и вызвали экстренные службы. По их словам, в салоне находились не менее шести собак.

Одного из щенков соседям удалось выкупить за 35 тысяч рублей. По их словам, двухмесячный французский бульдог оказался истощенным и больным. Его уже осмотрели в ветеринарной клинике, сейчас за ним ухаживает житель комплекса.

На хозяйку собак подали заявление в полицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.