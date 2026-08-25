С 1 сентября в российских школах введут оценки за поведение

С 1 сентября в школах России вводятся изменения: оценки за поведение по трехуровневой шкале, отмена обязательных домашних заданий для первоклассников, единые учебники по обществознанию для 9–10-х классов, новая норма учебной нагрузки для начальной школы, вместо звонков детские песни.

Почти половина родителей планируют потратить на букет к 1 сентября от 1 до 3 тысяч рублей, четверть – от 3 до 5 тысяч и лишь 4% – до 10 тысяч. В моде практичные мини-букеты из сезонных подмосковных цветов – гладиолусов, георгинов, подсолнухов.

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