Большинство участников опроса Москвы 24 уже подготовились к 1 сентября

Телеканал Москва 24 запустил опрос о готовности к началу учебного года. Участие в нем приняли 1 778 человек. 58% респондентов сообщили, что уже закупили все необходимое для школы, еще 42% планируют сделать это в последний момент.

До 1 сентября остается неделя. В комментариях зрители рассказали, что часть школьных принадлежностей сохранилась с прошлого года, а канцелярию, одежду и обувь многие покупали заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.