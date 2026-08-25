Собянин: обновленный корпус школы № 2127 откроется 1 сентября

Обновленный корпус школы № 2127 на Салтыковской улице в районе Новокосино откроется в День знаний. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Школа для детей 1–6-х классов стала современной и комфортной, особое внимание уделяется предметам естественно-научного направления.

В рамках реконструкции обустроили учебные кабинеты с перегородками, лабораторный комплекс, кабинеты информатики, спортивный и хореографический залы, медиатеку, зал для мероприятий и столовую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.