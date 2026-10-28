Москвичку едва не развели на кредит в 120 тыс руб при проведении "бесплатных" процедур

Жительница столицы пришла в столичную клинику на "бесплатную" процедуру и чуть не ушла с кредитом на 120 тысяч рублей, рассказала она в соцсетях. Как работает эта схема и можно ли обезопасить себя от подобных клиник, разбиралась Москва 24.

Выдуманные заболевания и запугивания

Жительница Москвы Екатерина в своих соцсетях рассказала, как сходила на "подарочную" процедуру в косметологическую клинику на Остоженке и чуть не осталась с кредитом на 120 тысяч рублей.

Все началось, когда автор ролика взяла листовку с рекламой у метро и оставила свой номер промоутеру.





Екатерина автор ролика Мне позвонили, и администратор косметологической клиники рассказала о том, что она очень хочет пригласить меня на подарочную процедуру. Это стартовая консультация, уходовая маска, чтобы познакомиться с клиникой.

Девушку насторожили некоторые детали: организацию она не нашла на картах, а сайт показался ей созданным на конструкторе. Несмотря на это, она все же приехала в центр.

По словам пострадавшей, ее встретила агрессивно настроенная администратор, а врач, представившаяся косметологом-трихологом, сразу обнаружила у девушки серьезные проблемы с волосами и себорею (хроническое воспалительное заболевание кожи). Сама она уверяет, что ничем подобным не страдает. После этого ей пообещали бесплатную процедуру и перевели в соседний корпус на инъекции.

Когда девушка отказалась, началось жесткое давление. Ей говорили, что "надо было начинать пять лет назад", расспрашивали о доходе, заводили разговор о кредитном договоре на 120 тысяч рублей и давали скидку. Пока девушка лежала с маской на лице, ей предлагали разбить платежи, а на вопрос о стоимости отвечали: "Вопрос не в цене, а в том, когда начать". Уйти все же удалось беспрепятственно.

В комментариях множество пользователей поддержали девушку, а некоторые рассказали свои истории. Одна из подписчиц поделилась, что схожая схема существовала еще более 10 лет назад. Тогда она была студенткой и от больших денежных потерь спасло то, что кредит банк не одобрил.

"Лет 20 этим промышляют, меняя места и продукцию"; "лежала с жижей на лице, процедур уже на 200 тысяч расписали. В коридоре сидело много девушек, которых, видимо, убедили, что у них куча проблем. К выходу буквально бежала"; "как только люди все еще ведутся на все это “бесплатное", – писали в комментариях.

Подобных историй в Москве немало. По данным столичного Роспотребнадзора, ранее одна клиентка заключила договор почти на 250 тысяч рублей, купила сертификат еще на 100 тысяч и оформила целевой кредит на более чем 300 тысяч. Через четыре месяца клиника закрылась и исчезла. В итоге суд взыскал с организации более 522 тысяч рублей.

Проверка клиники

Граница между продажей услуг и навязыванием проходит по плоскости медицинской этики и уважения к пациенту. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-косметолог, исполнительный директор клиники косметологии Василина Миронова.

"Продажи в современной эстетической медицине – это в том числе экспертная помощь. Пациент приходит с запросом или проблемой, а врач предлагает грамотный протокол решения, объясняя логику и прогнозируемый результат", – рассказала она.

Навязывание же – это классический маркетинг, построенный на запугивании, психологическом давлении и манипуляциях. Когда человеку с порога делают громкие заявления, что он через год облысеет или покроется морщинами, или, наоборот, ему обещают стопроцентный результат, а потом начинают предлагать кредиты и рассрочки. Это не медицина, а агрессивные продажи услуг сомнительного качества, добавила Миронова.

"Из-за серых салонов и клиник-однодневок падает доверие к добросовестным центрам, которые годами строят репутацию, закупают сертифицированные препараты и выращивают сильных врачей", – сказала эксперт.

Деятельность клиники, которая работает в белую, строится на информировании и безопасности. Перед любой процедурой, особенно дорогостоящей, персонал обязан дать пациенту полные разъяснения.





Василина Миронова врач-косметолог, исполнительный директор клиники косметологии Первое – рассказать про диагноз и показания: почему процедура действительно нужна и какой клинический эффект ожидается. Второе – всегда сказать, что есть разные варианты решения проблемы: например, аппаратные методы, инъекции и домашний уход. Они будут абсолютно разные по цене – начиная с самого бюджетного и заканчивая дорогостоящим. У пациента всегда есть выбор.

Также врач должен рассказать о возможных рисках и реабилитации, а клиника обязана предоставить все документы на препараты, которые собирается вводить. Плюс персонал должен озвучить полную стоимость до начала процедуры.

Она отметила, что во всех добросовестных организациях полный пакет документов размещен на официальных сайтах. Это договор на оказание платных медицинских услуг: его обязательно дают на подпись и всегда держат в открытом доступе.

Также это информированное добровольное согласие пациента на конкретную процедуру, согласие на обработку персональных данных по 152-ФЗ, перечень услуг со стоимостью до начала процедуры. Если речь о кредите или рассрочке, внимательно надо прочесть графу про полную стоимость, страхование и дополнительные услуги.





Василина Миронова врач-косметолог, исполнительный директор клиники косметологии Как проверить клинику и понять, что она не однодневка. Первое – нужно изучить лицензию: она в обязательном порядке должна быть на официальном сайте. Также есть единый реестр Росздравнадзора: заходим на сайт, вбиваем ИНН организации и сразу видим лицензию – конкретно на какие виды деятельности она выдана.

Кроме того, необходимо проверить врача: на сайте клиники должен быть размещен весь медицинский персонал с указанием действующего номера аккредитации – это требование закона. Стоит изучить и репутацию заведения: если клиника работает больше трех лет, есть 200–300 отзывов, у нее активные каналы с живой аудиторией – к ней можно обращаться, добавила косметолог.

"Клиник-однодневок очень мало, но они есть. Как правило, у них даже бывает лицензия, но в кабинетах стоит минимальное количество аппаратуры. Такие заведения нацелены именно на то, чтобы раскрутить пациента на большие деньги, предоставить кредиты и рассрочки, а услуги оказывать никто не собирается. Как правило, в таких клиниках работают специалисты с неполным образованием и проблемами с документацией", – резюмировала эксперт.

Можно вернуть деньги?

Навязывание услуг фиксируется, когда есть факты давления, угроз и психологического воздействия, пояснил Москве 24 председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей РФ Проблема в том, что редкий человек идет в клинику с диктофоном, а доказать факт иным способом крайне сложно. Поэтому действует классический принцип: семь раз подумай, один раз купи. Никогда не подписывайте кредитный договор на месте – возьмите документы с собой. Также помните о периоде охлаждения кредита, от него можно отказаться.

Законодательство требует разъяснить пациенту возможность получения услуг бесплатно по ОМС, если они есть, подробно раскрыть все условия договора – стоимость, сроки, методы оказания помощи и риски, получить письменное информированное согласие, если речь о медицинском вмешательстве.

"С документами, как правило, проблем нет – их дают пачкой. Ключевой вопрос в том, подписаны они не глядя или прочтены, понятны ли вопросы и разъяснены ли дополнительные условия", – уточнил он.

Прямого запрета спрашивать пациента о доходах нет, но это можно толковать как сбор персональных данных, который запрещен, кроме случаев, предусмотренных законом. Для кредитного договора такая информация нужна, а для медицинских услуг она не имеет значения. Если пациента спрашивают подобное – лучше бежать подальше от такой клиники, рекомендовал эксперт.

"Чем больше пациента понуждают к импульсивному решению, тем сильнее надо насторожиться. Добросовестный врач никогда не будет так делать и тем более запугивать страшными диагнозами, которые надо срочно лечить. Общее правило в медицине: если ставят опасный диагноз – не спешите отчаиваться, перепроверьте, пройдите обследование в разных местах. Ошибка не исключена", – уточнил Койтов.

Если документы уже оформлены и кредит получен – не все потеряно. Человек может отказаться от медицинских услуг и вернуть деньги, если они не оказаны. Но даже если это произошло, но были навязаны и бесполезны и это установит экспертиза, возвращается полная стоимость, резюмировал эксперт.

