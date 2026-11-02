Роспотребнадзор заблокировал более 54 тыс площадок с запрещенными БАДами

Роспотребнадзор заблокировал более 54 тысяч интернет-площадок, на которых продавали запрещенные БАДы. В их числе – незарегистрированное средство "Ацион", которое рекламировали как средство для борьбы с онкологическими заболеваниями, "Биотин" с завышенной дозировкой веществ и опасные фитосборы.

Сотрудники ведомства ежедневно проверяют интернет-магазины и карточки товаров на предмет нарушений. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.