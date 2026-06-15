Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 18:30

Город

Москва присоединилась к акции ко Всемирному дню донора крови

Москва присоединилась к акции ко Всемирному дню донора крови

Станция "Курьяново" на Бирюлевской линии метро откроется в 2028 году

Новости Москвы: велодорожку перенесли с тротуара на проезжую часть на Малой Бронной

Более 60 наименований импортозамещено в компании-резиденте "Технополиса "Москва"

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области до вечера 17 июня

Прокуратура начала проверку по факту гибели рыбы в Москве-реке

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в Москве

Дождь в Москве продлится как минимум до 16 июня

Фестиваль "Традиции и современность" объединил художников из России, Европы, Азии и Африки

Два новых производства открылись на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

Москва присоединилась к акции, приуроченной ко Всемирному дню донора крови. Она впервые состоялась на Северном речном вокзале, где медики развернули мобильную станцию переливания крови.

Директор Центра крови ФМБА России Ольга Македонская сообщила, что записаться на донацию можно предварительно на портале государственных услуг в разделе "Донорство крови". Стать донором может гражданин России в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина ФоменкоАнна Глебова

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика