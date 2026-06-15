Москва присоединилась к акции ко Всемирному дню донора крови

Москва присоединилась к акции, приуроченной ко Всемирному дню донора крови. Она впервые состоялась на Северном речном вокзале, где медики развернули мобильную станцию переливания крови.

Директор Центра крови ФМБА России Ольга Македонская сообщила, что записаться на донацию можно предварительно на портале государственных услуг в разделе "Донорство крови". Стать донором может гражданин России в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.