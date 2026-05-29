Собянин: в Москве появится первый в России кластер лифтостроения

В Москве появится первый в России кластер лифтостроения, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что Карачаровский механический завод (КМЗ), основанный в 1950 году, несколько лет назад проходил процедуру банкротства. Компания столкнулась с определенными проблемами, на грани увольнения были более тысячи сотрудников.

Для сохранения одного из лидеров лифтостроительной отрасли столичное правительство стало владельцем предприятия. В результате там не только предотвратили сокращение рабочих мест, но и расширили штат.

Также на КМЗ реализуют комплексную программу модернизации производства, разрабатывают и производят новые современные модели лифтов. Завод стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам градоначальника, КМЗ последовательно уходит от использования китайских комплектующих и переходит на российские детали, в том числе собственные. Кроме того, в 2025 году стартовало переоснащение производственных участков. В частности, для металлообработки закупили 5 высокоточных установок лазерного раскроя у другого резидента ОЭЗ – "Лассард".

"Организовали обучение персонала по программам, согласованным с поставщиками. В результате рост производительности труда за год составил 7,64%. В 2025-м КМЗ сделал порядка 5 тысячи лифтов, или каждый пятый лифт, выпущенный в России", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что предприятие активно поставляет продукцию для столичных новостроек, возводимых по программе реновации. Более того, заключены контракты с фондами капремонта Крыма, Карачаево-Черкесии и других регионов.

"С 2025 года КМЗ оказывает услуги по монтажу и сервисному обслуживанию лифтов, что позволяет сопровождать оборудование на протяжении всего жизненного цикла", – добавил глава города.

Завод вернулся к разработке инноваций, запустил в серийное производство первые в стране безредукторные лебедки, которые отличаются низким уровнем шума и вибраций. Дополнительно начался выпуск скоростных пассажирских лифтов, работающих со скоростью до 4 метров в секунду.

Вместе с тем запланировано строительство самой высокой в РФ испытательной башни (168 метров) и комплекса для полного цикла испытаний нового лифтового оборудования.

"Производственная площадка КМЗ станет первым в России кластером лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации мощность завода возрастет до 12 тысяч лифтов в год", – заключил Собянин.

В рамках программы капремонта в 2026 году в Москве заменили уже свыше 1,3 тысячи лифтов. В общей сложности специалисты установят более 5,5 тысячи подъемников. За время реализации программы в многоквартирных домах города уже обновили свыше 52,3 тысячи лифтов.