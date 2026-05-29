Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 09:42

Мэр Москвы

Собянин: в Москве появится первый в России кластер лифтостроения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появится первый в России кластер лифтостроения, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что Карачаровский механический завод (КМЗ), основанный в 1950 году, несколько лет назад проходил процедуру банкротства. Компания столкнулась с определенными проблемами, на грани увольнения были более тысячи сотрудников.

Для сохранения одного из лидеров лифтостроительной отрасли столичное правительство стало владельцем предприятия. В результате там не только предотвратили сокращение рабочих мест, но и расширили штат.

Также на КМЗ реализуют комплексную программу модернизации производства, разрабатывают и производят новые современные модели лифтов. Завод стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам градоначальника, КМЗ последовательно уходит от использования китайских комплектующих и переходит на российские детали, в том числе собственные. Кроме того, в 2025 году стартовало переоснащение производственных участков. В частности, для металлообработки закупили 5 высокоточных установок лазерного раскроя у другого резидента ОЭЗ – "Лассард".

"Организовали обучение персонала по программам, согласованным с поставщиками. В результате рост производительности труда за год составил 7,64%. В 2025-м КМЗ сделал порядка 5 тысячи лифтов, или каждый пятый лифт, выпущенный в России", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что предприятие активно поставляет продукцию для столичных новостроек, возводимых по программе реновации. Более того, заключены контракты с фондами капремонта Крыма, Карачаево-Черкесии и других регионов.

"С 2025 года КМЗ оказывает услуги по монтажу и сервисному обслуживанию лифтов, что позволяет сопровождать оборудование на протяжении всего жизненного цикла", – добавил глава города.

Завод вернулся к разработке инноваций, запустил в серийное производство первые в стране безредукторные лебедки, которые отличаются низким уровнем шума и вибраций. Дополнительно начался выпуск скоростных пассажирских лифтов, работающих со скоростью до 4 метров в секунду.

Вместе с тем запланировано строительство самой высокой в РФ испытательной башни (168 метров) и комплекса для полного цикла испытаний нового лифтового оборудования.

"Производственная площадка КМЗ станет первым в России кластером лифтостроения и вертикального транспорта. В результате модернизации мощность завода возрастет до 12 тысяч лифтов в год", – заключил Собянин.

В рамках программы капремонта в 2026 году в Москве заменили уже свыше 1,3 тысячи лифтов. В общей сложности специалисты установят более 5,5 тысячи подъемников. За время реализации программы в многоквартирных домах города уже обновили свыше 52,3 тысячи лифтов.

"Новости дня": в доме на Большой Косинской улице заменили лифты

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика