Юрист рассказал, как грамотно сохранить и преумножить свои накопления

Минфин разработал законопроект о переводе накопительной пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений. Кого в первую очередь могут коснуться эти изменения? Чем ПДС отличается от накопительной пенсии?Сохранятся ли государственные гарантии? Что будет с теми, кто держат свои накопления в негосударственном пенсионном фонде? Можно ли будет сразу забрать накопления?

На эти вопросы, а также о том, как грамотно сохранить и преумножить свои накопления, рассказал юрист, эксперт по пенсионному законодательству, публицист, писатель, общественный деятель, автор уникальной методики самостоятельной проверки и перерасчета пенсии без суда и дорогостоящих Александр Михалев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.