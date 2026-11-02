Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 22:30

Общество

Юрист рассказал, как грамотно сохранить и преумножить свои накопления

Юрист рассказал, как грамотно сохранить и преумножить свои накопления

Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян в программу ПДС

В Москве начались праздничные мероприятия по случаю Дня народного единства

"Московский патруль": столичные судебные приставы провели рейд по должникам алиментов

В московских многоэтажках все чаще возникают конфликты из-за колясок на лестничных клетках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 ноября

"Новости дня": новые методы высокотехнологичной помощи станут доступны по ОМС

Институт изучения детства разработал курс о здоровом питании для дошкольников

Более 110 тысяч пациентов получили помощь в сурдологическом центре Москвы

Финал всероссийского чемпионата "Абилимпикс" проходит в Москве

Минфин разработал законопроект о переводе накопительной пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений. Кого в первую очередь могут коснуться эти изменения? Чем ПДС отличается от накопительной пенсии?Сохранятся ли государственные гарантии? Что будет с теми, кто держат свои накопления в негосударственном пенсионном фонде? Можно ли будет сразу забрать накопления?

На эти вопросы, а также о том, как грамотно сохранить и преумножить свои накопления, рассказал юрист, эксперт по пенсионному законодательству, публицист, писатель, общественный деятель, автор уникальной методики самостоятельной проверки и перерасчета пенсии без суда и дорогостоящих Александр Михалев. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИрина Россиус

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика