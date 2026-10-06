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06 октября, 22:30

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Банду черных риелторов задержали в Москве

Банду черных риелторов задержали в Москве

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Банду черных риелторов задержали в Москве. 4 человека придумали схему, еще 11 сообщников были исполнителями. Мошенники зарабатывали на квартирах, владельцы которых умерли, а наследников не было. По поддельным документам эту недвижимость переоформляли и продавали.

По данным МВД, с 2023 по 2025 год банде удалось совершить не менее 17 преступлений. Материальный ущерб превышает 150 миллионов рублей. Юрист Заур Газаев рассказал, что могут сделать не заявившие о себе сразу наследники, квартиры которых отобрали таким образом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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