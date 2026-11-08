Россияне смогут установить самозапрет на звонки из-за рубежа с марта 2027 года

С 1 марта 2027 года россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа через портал "Госуслуги" или МФЦ. Эта мера призвана снизить риск телефонного мошенничества.

Самозапрет не будет означать полного отключения международной связи. Он позволит отказаться от звонков из других стран тем, кому такая возможность не нужна. В частности, мера может быть полезна для защиты пожилых граждан.

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