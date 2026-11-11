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11 ноября, 11:15

Общество

Московские магазины предлагают скидки до 60% ко Всемирному дню шопинга

Московские магазины предлагают скидки до 60% ко Всемирному дню шопинга

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В московских магазинах в рамках Всемирного дня шопинга предлагают скидки до 50–60%. При этом акции распространяются не на весь ассортимент, а на отдельные бренды.

По словам продавцов, список товаров со скидками может меняться каждый день, а некоторые предложения действуют несколько недель. В отдельных магазинах "распродажа 11.11" продолжается уже вторую неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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