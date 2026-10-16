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16 октября, 10:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал об обновлении инфраструктуры медицинской помощи детям

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В Москве за 5 лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям вырос вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, более 330 тысяч детей получили лечение в столичных стационарах за прошлый год. Около 60 тысяч пациентов приехали в Москву из Подмосковья и других регионов России.

В столице работают 9 детских стационаров, а также детские отделения больницы имени Кончаловского и "Коммунарки". В медучреждениях появляются игровые и образовательные зоны, организуют спектакли и выступления творческих коллективов. В Москве также развивают трехэтапную систему медицинской реабилитации детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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