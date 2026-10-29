"Спецреп": жизнь после тюрьмы

Тюремный срок не может не разделить жизнь на до и после. Как люди, осознавшие и раскаявшиеся в своих преступлениях, ищут заново место в обществе? С какими проблемами они сталкиваются: от бытовых и бюрократических до поиска работы и второй половинки?

Почему для многих свобода оказывается не менее жестокой, чем заключение? Можно ли помочь людям не вернуться за решетку спустя пару месяцев после освобождения?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".