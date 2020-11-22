Названа цена на создающуюся американскую вакцину

09:06
Фото: ТАСС/PA Images/eljko Lukunic/PIXSELL
В компании Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, заявили о том, что препарат обойдется странам-покупателям в 25–37 долларов за дозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Стефана Банселя.
По словам руководителя организации, это невысокая стоимость – здравоохранение тратит больше средств на лечение тяжелых случаев коронавируса. Бансель отметил, что цена за препарат будет меняться в связи с объемами заказов. До конца года, сообщает глава компании, Moderna планирует производство 20 миллионов доз вакцины.
"Для нас вопрос не в максимальной прибыли", – подчеркнул Бансель.
Также он рассказал, что сейчас сейчас ведутся конструктивные переговоры с Европой: по его словам, переговоры с Брюсселем близятся к завершению и "это вопрос нескольких дней".
Ранее Владимир Путин заявил на саммите G20, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. По его словам, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить вакцину всем нуждающимся странам.
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